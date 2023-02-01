1 лютого православні вшановують пам’ять Макарія Великого.У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.Чим прославився святий МакарійСвятий Макарій жив у Єгипті. Після смерті батьків він пішов у Фаранську пустелю. Через кілька років став учнем святого Антонія Великого. У 40 років став священиком і настоятелем у ченців, що мешкали в Скитській пустелі.Щодня його відвідувала велика кількість людей, які просять допомоги чи поради. Щоб хоч трохи часу проводити в молитвах, Макарію довелося вирити печеру під своєю келією, де він і ховався.Цього дня найкраще зустрітися з рідними та не працювати.Головні прикмети цього дня Яка погода весь день, такою і весь місяць буде. Якщо до середини дня завірюха розгуляється, то така погода ще довго протримається. Якщо 1 лютого сильний мороз, значить, літо буде теплим. Зоряне небо – до холодів та пізньої весни; Ясний день – до ранньої весни; Сніг мете – і на Масляну хуртовини чекай; Теплий Макарів день – перша половина літа видасться дощовою; Холодний Макарів день – і лютий студеним видасться; Холодна погода – до сприятливого літа.Що не можна робити 1 лютого Цього дня забороняється працювати — інакше весь рік будете трудитися. Цього дня не рекомендується стригти волосся.Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон. Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.