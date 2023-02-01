В Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Марганецького водоканалу.Так, мешканцям Марганцю, Марганецької, Мирівської та Томаківської ОТГ радять зробити запаси води на випадок надзвичайної ситуації. «На даний час ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати у штатному режимі, але рекомендується утримувати 3-х добовий запас води у якості запобіжного заходу та не поширювати неперевірену інформацію», — йдеться у заяві.Комунальники додали, що у випадку пошкодження окупантами системи централізованого водопостачання, буде застосовано розроблений план дій по забезпеченню населення водою.Зараз рівень води в Каховському водосховищі становить 14,6 м при нормі 16 м. Це сталося через пошкодження окупантами запірних шандорів Каховської ГЕС.Нагадаємо, що військові Російської Федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки та Нової Каховки.А нещодавно Каховська територіальна громада показала відео, як військові РФ обстріляли центр окупованої Каховки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.