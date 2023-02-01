В кінці зими дуже важливо збагатити організм вітамінами та мінералами та поповнити його сили для боротьби із вірусами. Найкраще підтримати імунітет здоровим харчуванням, яке багате вітамінними овочами і фруктами.Про те, які продукти потрібно їсти у лютому, аби збагатити організм вітамінами, розповів педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram.Які овочі і фрукти треба їсти у лютому»В останній місяць зими наша імунна система потребує підзарядки і підтримки більше, ніж будь-коли. По-перше, їй треба протистояти інфекційним хворобам. По-друге, у холодні лютневі дні організм потребує енергії і тепла», — розповідає лікар.Радить вводити у раціон продукти, багаті на вітаміни і мінерали. Бажано, щоб кожного дня було хоча б три овочі чи фрукти із наведеного переліку.Тропічні фрукти — містять багато вітамінів і корисних речовин. Ключовими є авокадо, ананас, банан і ківі. Введення цих фруктів у раціон допоможе зберегти здоров’я взимку і забезпечить необхідними корисними речовинами.Цитрусові — містять багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунітету. Найкраще їсти грейпфрут, лимон, мандарин.Цибулинні — це чудове джерело вітамінів С, В1, В2. Сюди входять цибуля порей та ріпчаста.Кісточкові — містять вітамін С, калій, а також клітковину. Сюди відносяться яблука та груші.Коренеплоди — вони багаті на велику кількість вітамінів А і С, а також містять й інші корисні мінерали. До цього переліку входять редиска, ріпа, картопля, морква, пастернак, буряк, топінамбур, селера.Хрестоцвітні овочі — містять велику кількість вітаміну С, а також клітковину, кальцій та інші важливі елементи. Тому налягайте на капусту білокачанну, брюссельську та червонокачанну. Посмотреть эту публикацию в Instagram

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