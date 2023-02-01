Сьогодні, 1 лютого, в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні — переважно хмарно, хіба в Запорізькій області можливі невеликі опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.Погода в Україні Вдень передбачається +1…+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.Погода в Києві«У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця — шановні водії, дуже обережно!» — написала вона.Вітер у столиці буде рвучким, з північного заходу, вдень 0..+2 градуси.Як повідомлялось, Київ 31 січня засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності.Нагадаємо, раніше синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року. Так, наступного місяця середня температура повітря коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.