Російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.»У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп’янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні», — розповів посадовець.Водночас, як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.»Однак ми готові, оскільки противник все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним», — додав глава ОВА.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що РФ готується до великого реваншу, однак ЗСУ готові дати відсіч.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.