Росіяни не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Оскільки розуміють, що це призведе до розпаду їхньої держави.Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву зробив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв’ю газеті The Washington Post.»РФ — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться», — сказав генерал-майор.Буданов зазначив, що завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду.»І вони це дуже добре знають», — додава начальник ГУР МО.Нагадаємо, раніше заступник глави української розвідки Вадим Скібіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один з елементів залякування.При цьому, за його словами, агресор навіть не випробовував бойовий заряд на ракетах «Іскандер» чи «Калібр».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.