У Російській Федерації виступили з ініціативою надати знаменитій українській поетесі та письменниці Лесі Українці статус іноземної агентки. Крім того, пропонують знести усі її пам’ятники.Про це розповів депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов в інтерв’ю росЗМІ.За його словами, Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) — «справжній іноагент».»Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано», — пояснює депутат свою ідею.Як додаткову аргументацію до ініціативи Гурульов наводить той факт, що в російському законі «ніде не говориться, що іноагент обов’язково має бути живим».Депутат Держдуми РФ розкритикував покладання квітів та дитячих іграшок у Москві на Українському бульварі до пам’ятника поетесі як данина пам’яті загиблим мирним жителям внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.На думку Гурульова, монументи на честь Лесі Українки слід демонтувати, і замінити на пам’ятник чи голові Чечні Рамзану Кадирову, чи засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, або ж на честь якихось «вагнерівців» зі складу російських окупаційних військ в Україні.»Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина та Кадирова. Орли! Можна зробити пам’ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин та кілька його бійців», — мріє російський політик, додаючи, що «головне — політ патріотичної фантазії».Нагадаємо, раніше цей російський депутат уже відрізнявся висловлюваннями з погрозами завдати по Великобританії ядерних ударів, щоб перетворити на «марсіанську пустелю».Додамо, що восени з’явилася інформація про те, що адміністрація російського диктатора Володимира Путіна наказала лояльним ЗМІ якнайменше цитувати депутатів Держдуми, незадоволених ходом війни проти України. Гурульов тоді, за даними журналістів, теж потрапив до того списку.