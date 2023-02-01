На тлі значних втрат окупанти облаштували військовий шпиталь в районі Новоіванівки Луганської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Там на лікуванні перебуває близько 100 російських солдат.»Ступінь важкості поранення занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги — відправляють на передову», — зазначили у Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 січня, українські захисники відбили 8 атак ворога у Донецькій області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.