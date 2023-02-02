Сьогодні, 2 лютого, на більшості територій України йтиме сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Без опадів буде на півдні, температура повітря підніметься до 7 тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»В більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. На півдні ймовірність опадів буде найменшою», — розповіла вона.За словами синоптика, впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах 0…+4 градусів, у південній частині +4…+7 градусів.Погода в КиєвіЯк розповіла Діденко, у столиці передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах «стане складніше рухатися».»Вдень до +2 градусів», — додала вона.Нагадаємо, середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.