Російські війська не припиняють нічні обстріли Нікопольського району. Ворог застосовує важку артилерію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.Зазначається, що ворог направив снаряди по самому місту, унаслідок обстрілів загиблих і постраждалих немає.Наслідки атаки уточнюються, повідомив Лукашук.В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без сигналів повітряної тривоги та без ворожих атак.Нагадаємо, 1 лютого, по одній із громад Нікопольського району російська армія випустила близько 10 снарядів.Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.