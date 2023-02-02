Прокуратура США ініціювала процес визначення законності угод найбільших аукціонних будинків, які продавали картини мільярдерам із Росії та України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Зокрема, прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Повідомляється, що йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка, а також українського бізнесмена Ігоря Коломойського.Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Так влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.Розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture — федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії. За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об’єктів нерухомості.Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.Також повідомлялося, що голова «Норнікеля» Володимир Потанін, один із найбагатших людей Росії, визнав вплив західних санкцій проти нього.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.