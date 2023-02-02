У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні вночі, 2 лютого, сталася велика пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох госпіталізовано.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на » Коммерсантъ».Повідомляється, що пожежа розпочалася у будівельних будиночках, а жертвами вогню стали будівельники траси «Таврида». Площа спалаху перевищила 200 квадратних метрів. Серед причин займання найімовірнішими є необережне поводження з вогнем, несправність обігрівачів, або ж коротке замикання.Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.Перед цим, 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.До речі, 30 грудня у Севастополі також лунали вибухи. У цей момент у небі над містом була російська авіація, а в морі — ракетний корабель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.