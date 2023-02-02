Окупаційний режим у низці районів Донецької області змушує водіїв змінювати українські посвідчення на «права» стандарту РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У Горлівці тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина РФ є неможливим», — йдеться у повідомленні.Повідомляється, що працівникам транспортних підприємств загарбники визначили крайній термін заміни українських прав до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає поставлених вимог, мають намір звільняти.Раніше ми писали, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у Горлівці Донецької області.Також повідомлялося, що Росія більше не евакуює своїх поранених солдатів до тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область), оскільки в ній переповнені всі лікарні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.