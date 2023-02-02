Багато українців полюбляють чай. Але разом з тим ми часто заварюємо його не зовсім правильно, що не дозволяє нам повною мірою насолодитися його смаком.Хоча, виявляється, існує навіть математична формула для приготування ідеальної чашки чаю!Як смачно і правильно заварювати чай — читайте в нашому матеріалі нижче.Формула ідеальної чашки чаюБританські науковці на основі досліджень з залученням волонтерів ще у 2011 році встановили, що ідеальна температура пиття чаю становить 60 градусів. Вона досягається приблизно через шість хвилин після того, як ви заливаєте чай кропом.Чайомани радять використовувати для заварювання чисту і навіть відфільтровану воду, що дозволить покращити смак напою.До речі, заварювати чай водою, яка щойно закипіла, — це одна з найбільших помилок новачків. Дайте воді, яку ви закип’ятили, охолонути від 30 секунд до хвилини часу.“Використання занадто гарячої води зробить чай гіркуватим”, — кажуть експерти.Також британці не радять довго заварювати чай, бо він набуде гіркуватого смаку.Які ще поради заварювання чаю дають експерти?Вам потрібно використовувати свіже листя чаю, а не те що пролежало у вашій кухонній шафі пару місяців. Бо якщо ваш чай не тьмяніє і не пліснявіє, але він все одно стає плоским і втрачає свій смак.Для насиченого смаку чашки чаю використовуйте одну чайну ложку листя на чашку.Не пийте чай з пластикових стаканчиків, оскільки матеріал “чашки” не тільки надасть хімічного смаку напою, а й поглине частину смаку ароматного чаю.Цікаво, що деякі люди кажуть, що колір чашки впливає на смак чаю. Нібито, щоб він видавався солодшим, то треба обирати червону або рожеву чашку. Синьо-біле горнятко надасть напою солонуватості. Але науково ці слова любителів чаю ніхто не підтвердив.Однак з фізичної точки зору, ідеальним горнятком для чаю є порцелянова чашка — оскільки вона не пориста, то довше збереже ваш чай теплим і покращить смак.Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити справжній чай від підробки.А також розповідали про те, чому не можна пити чай з лимоном щодня.