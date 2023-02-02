2 лютого православні всього світу вшановують пам’ять святого Євфимія.У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.Історія святого ЄвфиміяСвятий Євфимій народився у сім’ї його батьків пізно. Після смерті батька мати віддала його на виховання єпископу, як пообіцяла Христові. У 30 років Євфимій став пресвітером та управителем монастиря. Але він мріяв про самотність, тому пішов жити в пустелю і став пустельником.Євфимій мав дар зцілення. Де б він не знаходився, слава про нього миттєво розліталася. Багато хто приходив до нього і залишався. Він збудував лавру, церкву якої було освячено Єрусалимським Патріархом. За служіння Богу Євфимія назвали Великим.Останній зимовий місяць – це час хуртовин, завірюх та снігопадів. Таку погоду й чекали на Юхима. Люди вірили, що хуртовини, що розігралися, – це нечиста сила вирує.Головні прикмети цього дня Якщо у Юхимів день завірюха, значить, весна буде холодною, з частими завірюхами. Якщо у середині дня світить сонце, то літо буде дощовим. Якщо іній – до осінніх заморозків. Якщо курка хвостом крутить, а кішка підлогу шкребе, значить, незабаром хуртовина почнеться.Що сьогодні не можна робити Не виходьте з дому пізно ввечері. Не піднімайте із землі дрібні гроші.2 лютого день ангела у таких імен: Павло, Лев, Лаврентій, Захар, Юхим, Римма та Інна. Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.