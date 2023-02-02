Уряд Німеччини має намір створити «багатошаровий» протиракетний щит, який складатиметься з кількох систем ППО різного виробництва.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.За словами джерел, на новий комплекс буде витрачено близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T, також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.За даними джерел агентства, перспективний протиракетний щит захищатиме Німеччину та сусідні країни. Прес-секретар Міноборони Німеччини підтвердила лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.Раніше ми писали, що уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.Також повідомлялося, що Бундесвер розпочав переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для захисту повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.