3 лютого віруючі вшановують пам’ять преподобного Максима Грека.Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.Що відомо про святоМаксим народився 1475 року в Греції, але згодом приїхав до Росії, де займався перекладом духовних творів. Першою його великою роботою був переклад на російську Псалтирю. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твориУ народі 3 лютого молилися Максиму, щоб той уберіг від бід. Якщо у цей день помиритися з тими, з ким перебували у сварці, то ваші стосунки зміцнюються. А ще 3 лютого йшли до лісу та обіймали березу. Дереву розповідали про всі свої переживання та проблеми. Казали, що тоді обов’язково по дорозі назад прийде правильне рішення.Головні прикмети цього дня 3 лютого на вулиці ясно – весна обіцяє бути ранньою. Місяць у тумані – до гарного врожаю зерна. Місяць ховається під хмарами, які особливо швидко пливуть небом – буде багато хліба. Повний місяць у безхмарному небі – до неврожайного року. Те саме передвіщала зоряна, ясна, але безмісячна ніч. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Яскраво-червоний захід сонця — до морозного ясного дня. Чистий захід сонця у морозну погоду – морози не поступляться.Що не можна робити у цю дату 3 лютого забороняється їсти жирну їжу Намагайтеся не лихословити. Не варто займати будь-які предмети побуту.Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим. Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.