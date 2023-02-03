Сьогодні, 3 лютого, в Україні буде тепло. Враження, щоправда, від теплої погоди зіпсує підвищена вологість, скрізь буде сніг, часом дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.Погода в Україні«Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні — мокрий сніг та дощ», — розповіла вона.За словами синоптика, вдень передбачається 0…+3 градуси, на півдні до +5 градусів.»Проте в західних областях вже вдень повітря освіжиться до 0…-2 градусів морозу.Погода в КиєвіУ Києві випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1…-3 градуси,»Вдень 0…+2 градуси», — додала Діденко.Як повідомлялось, холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.Нагадаємо, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.