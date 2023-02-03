У російській Брянській області сьогодні вранці неспокійно. Місцеві жителі у соцмережах скаржаться на вибухи, які було чути у Стародубському окрузі. Влада вже заявила про «обстріл».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали та заяву губернатора Брянської області Олександра Богомаза.Усі вибухи, які було чути рано-вранці в регіоні, пов’язані нібито виключно з роботою російських сил ППО.»Сьогодні о 5 ранку зафіксовано ракетний удар по території Стародубського муніципального округу. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», — йдеться у повідомленні глави регіону. Раніше ми писали, що у вівторок, 31 січня, у Білгородській області було зафіксовано потужні вибухи. Також повідомляється про роботу системи ППО.Також ми писали, що раніше було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 «прильотів» та повідомляли про проблеми зі світлом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.