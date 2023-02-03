Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.»Протягом ночі армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії. Наразі триває огляд місць вибухів. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні ЄвтушенкаЗа його словами, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.Також 30 січня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.