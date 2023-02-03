Житель Львівської області на легкому комерційному автомобілі Mercedes Benz Citan намагався ввезти до України майже 9 млн гривень готівкою.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Львівської митниці.Повідомляється, що 38-річний чоловік повертався додому з приватної поїздки і для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор», задекларувавши продукти харчування та мультипристрій на суму близько 200 євро.Під час огляду автомобіля працівники митного поста «Мостиська» разом із прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою, приховану національну валюту. Українець намагався перевезти близько 9 млн. грн., купюрами номіналом 100 грн.За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України із прихованням від митного контролю) Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією товарів і транспортних засобів. Раніше ми писали, що прикордонники у Львівській області виявили мікроавтобус, у якому чоловік намагався завезти десятки пачок гривень готівкою.Також повідомлялося, що прикордонники Харківської області затримали пасажира маршрутного таксі, який перевозив зброю та гранати. Він важко пояснити, звідки їх узяв.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.