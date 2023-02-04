Гороскоп з 6 по 12 лютого розповість про знаки Зодіаку, яким дуже сильно пощастить з фінансами в цей період. Цим представникам зодіакального кругу випаде стати улюбленцями долі в цей час.Чи є серед вас щасливці — дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.ОвенАстрологи кажуть, що вам вдасться реалізувати великий фінансовий проєкт й отримати підвищення.У фінансовому плані тиждень буде дуже стабільним. Не відмовляйте у проханні тим, хто вас любить.ЛевНамагайтеся цього тижня підтримувати порядок у своїх професійних справах. Тиждень буде дуже сприятливим для зміни роботи.Ви зможете заробити достатньо грошей, займаючись розумовою роботою.СкорпіонНаступного тижня ви багато працюватимете й одержуватимете не лише моральне, а й матеріальне задоволення.Вам слід навчитися заощаджувати кошти й сили — від цього залежить ваше благополуччя.КозерігВам має обов’язково пощастити, особливо, якщо ви впевнені в собі, не боїтеся труднощів і точно знаєте, що вам потрібно від життя.Астрологи кажуть, що наступного тижня вас супроводжуватиме матеріальний успіхРаніше ми писали, що чекає в рік Чорного Кролика кожен зі знаків східного гороскопу.Також дізнайтеся, на які знаки Зодіаку скоро чекають кардинальні життєві зміни.