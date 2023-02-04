Партнери з Данії передали Миколаєву 5 млн євро на подолання наслідків обстрілів критичної інфраструктури.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Миколаївської міської ради.В публікації йдеться, що ці кошти направляють на відновлення систем водопостачання та опалення, мобільні котельні, будівельні матеріали та «все, що потрібно, аби місто вижило в умовах зими».За словами міського голови Олександра Сєнкевича, данські партнери допомагають також і вирішувати інші нагальні потреби, наприклад, щодо підтримки стабільної роботи міського господарства у воєнний час.Нагадаємо, що уряд Данії хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.Раніше РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливість передачі Україні танків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.