Російські окупанти в ніч на 4 лютого обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.Посадовець зазначив, що загарбники гатили з важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів по Марганецькій громаді.»Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали», — вказав Лукашук.Тихою видалася ніч в інших районах Дніпропетровської області.»Ліміти споживання електроенергії для області трохи збільшено для побутових споживачів, критичної інфраструктури та підприємств. Тому світла має бути більше», — додав глава ДОР.Нагадаємо, росіяни 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.