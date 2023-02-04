У Чилі лісові пожежі охопили вже понад 8 300 гектарів. Правоохоронці зафіксували щонайменше 5 жертв.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.За даними ЗМІ, глава МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих були місцевими жителями, які не встигли врятуватися, а п’ятий — вогнеборцем.»Міністр сказала, що наразі у Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 — загасити», — пише агентство.Президент 3 лютого оголосив у регіонах Біобіо та Нубле, які найбільше постраждали, режим надзвичайної ситуації. Нагадаємо, у чилійській провінції та комуні Антофагаста 31 грудня стався землетрус магнітудою 5,5 балів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.