Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави французького Міноборони Себастьяна Лекорню.»З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba», — зазначив посадовець.Лекорню вказав, що ці компекси дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру України від атак з боку РФ.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ чекає на постачання французької системи ППО.Докладніше про те, на що здатні Mamba, — читайте у нашому матеріалі «Альтернатива Patriot? На що здатні французькі ЗРК, які просить Україна».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.