Станом на 31 січня 2023 року в Європі зареєстровано близько 4 млн 823 тис українських біженців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.Наприкінці січня ця позначка ледь не досягла відмітки у 5 млн, але потім було зафіксоване зниження кількості українців зі статусом біженця у Німеччині за останні два місяці більш ніж на 140 тисяч осіб.Наразі найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту знаходяться в Польщі — 1 млн 563 тис. На другому місці Німеччина — 881 тис, а на третьому — Чехія з 485 тис біженців.Нагадаємо, що Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Чехії 11 січня ухвалив рішення подовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.