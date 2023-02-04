Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.За словами віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, в порівнянні з 2021 роком вдалося досягти прогресу з імплементації Угоди на 9%. Найбільше змін втілено в сфері інтелектуальної власності — там рівень прогресу складає 33%.»Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Україна разом з ЄС проведе реформу системи дитячих інтернатів.Раніше стало відомо, що у Києві 3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель. За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української «формули миру».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.