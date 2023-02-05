Гороскоп на тиждень розповість, яким знакам Зодіаку усміхнеться щастя в період з 6 по 12 лютого. Астрологи дали пораду кожному з них, як лишитися на цій хвилі везіння.Про це читайте нижче в матеріалі Styler.БлизнюкиУ вас з’явиться шанс одержати від життя щось дуже цінне, причому дуже простим способом. Це можуть бути гроші, а може — велике кохання.У будь-якому разі астрологи радять вам боротися за своє щастя.КозерігВам має обов’язково пощастити, особливо, якщо ви впевнені в собі, не боїтеся труднощів і точно знаєте, що вам потрібно від життя.Астрологи кажуть, що наступного тижня вас супроводжуватиме матеріальний успіх, тому будьте готові ловити його!РибиУ вас можуть з’явитися зовсім неочікувані можливості змінити свої життя на краще, знайти нових друзів, влаштуватися на дуже хорошу роботу.Вам радять пошукати розв’язання давніх проблем, зараз ви зможете з ними впоратися.Сприятливі дні наступного тижня за місячним календарем: Для весілля і вінчання — 5, 6 лютого Місце роботи можна змінювати — 3 числа Вирушати в подорож — 3, 5, 6 лютого Для операцій і лікування зубів — 3, 5, 6 числоЧитайте також, які знаки Зодіаку дуже скоро збагатяться.Крім того дізнайтеся, що чекає кожен знак Зодіаку за Ведичним гороскопом на 2023 рік.