Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються воювати, а в Донецькій області окупанти облаштовують під польові шпиталі дитячі садки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зазначається, що останнім часом відмови воювати стали фіксувати частіше. Станом на 3 лютого із Луганської області назад до РФ відправили 600 таких «мобіків».А у окупованій Горлівці Донецької області через переповненість медичних закладів пораненими росіянами, загарбники почали облаштовувати польові шпиталі у дитячих садках, школах чи просто у складських приміщеннях.»Відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії», — заявили у Генштабі.Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.Нагадаємо, в ISW оцінили, що російські окупанти наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.