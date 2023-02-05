Погода в Україні сьогодні, 5 лютого буде переважно з невеликим мокрим снігом. Морози продовжать посилюватися, місцями ожеледиця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невеликий сніг, а вдень у Криму з дощем. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. При цьому в Карпатах вночі вдарять морози до -16.Температура повітря складатиме: у північних областях вночі -5 -8 градусів, вдень від -1 -4; на заході вночі від -7 до -10, а вдень -1 -7 градусів; у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +2; на півдні країни вночі -1 -7, а вдень від -1 до +1; у центральних областях вночі -6 -8 градусів, вдень -2 -4. Погода в КиєвіСьогодні в столиці хмарно з проясненнями, прогнозується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вночі покажуть -5 -7 градусів, а вдень -2 -4.Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі відповіли, чи очікувати українцям на ранню весну.Також ми писали скільки триватиме похолодання в Україні та з чим воно пов’язане.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.