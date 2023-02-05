Столиця штату Нью-Йорк Олбані стане містом-партнером для української Бучі і допоможе її відбудувати.Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Він відправився у США, щоб відвідати Олбані, мерія якого вийшла з ініціативою про партнерські відносини з Бучею. Всього делегація пробуде в Америці шість днів.»Головна мета — донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові», — сказав він.Федорук зазначив, що «важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше- стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого».Нагадаємо, що у російському Ермітажі, який знаходиться в Санкт-Петербурзі, показали повідомлення про звірства армії РФ у Бучі. Невідомих хакерів розшукують.Раніше повідомлялося, що видання The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.