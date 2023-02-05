В американському штаті Нью-Гемпшир наприкінці поточного тижня зафісували найнижчу температуру вітру в історії США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.Метеорологи зазначили, що стовпчики термометрів показали -42 градуси Цельсію на вершині гори Вашингтон.»Екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив гору з найвищою вершиною на північному сході здаватись іншою планетою», — пише WP.Водночас, за даними NASA, моторошна сцена на вершині гори Вашингтон цього тижня була майже як на Марсі.Метеорологи закликали туристів триматися подалі походів у гори та попередили, що такий сильний вітер призведе до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину.