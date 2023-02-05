Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України країни Європи стали ще більше залежними від військової підтримки Сполучених Штатів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.Як пише газета, Вашингтон посилив вплив, згуртував союзників та організував допомогу Києву, надавши найбільшу кількість озброєнь та розвідувальних даних.Відіграли провідну роль США й у нещодавньому рішенні передати Україні танки Leopard, хоча Німеччина спершу шукала способи відмовитися це робити.»Мета президента Франції Еммануеля Макрона щодо «стратегічної автономії» — перетворення Євросоюзу на військову потугу, яка могла б діяти незалежно від Сполучених Штатів, — виявилася порожнім звуком», — відзначає NYT.За словами експертів, війна Росії проти України змінила правила гри, і країни Центральної та Східної Європи одразу зрозуміли, що їм потрібні США для гарантії безпеки.»Париж і Берлін не змогли забезпечити необхідне лідерство — як окремо, так і разом. Тому всі дивляться на Вашингтон як на головного арбітра, а не одне на одного», — додають аналітики.Нагадаємо, у новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання ракет великої дальності до 150 кілометрів, які дозволять Україні звільнити Крим.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.