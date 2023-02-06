Уряд Канади направив військовий літак на Гаїті, щоб підтримати зусилля щодо припинення діяльності гаїтянських банд.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.В рамках підтримки зусиль Гаїтянської національної поліції ВМС відправили до острова патрульний літак далекого радіусу дії CP-140 Aurora Королівських ВПС Канади.Канадське патрульне повітряне судно забезпечуватиме розвідку, спостереження та рекогносцювання для підтримки зусиль щодо встановлення та підтримки миру, і залишиться в регіоні протягом кількох днів.Торік у жовтні ООН запропонувала направити на Гаїті сили швидкого реагування для боротьби з ескалацією насильства з боку озброєних банд, чиї бої за територію призвели до сотень загиблих і тисяч вимушених переселенців. Раніше ми писали, що Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.Також стало відомо, що міністерство закордонних справ Канади викликало посла Росії в Оттаві, щоб заявити про неприйняття жорстокої атаки на мирних людей у Дніпрі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.