Гороскоп на другий тиждень лютого 2023 розповість про обрані знаки Зодіаку, для яких настануть важливі життєві зміни вже відсьогодні. А ви є в списку улюбленців зірок?Про те, кому саме пощастить з 6 по 12 лютого, пише SlovoFraza.ОвенАстрологи кажуть, що в Овнів розпочнеться період тотальних змін. Зв’язок із центром Всесвіту посилиться, а це означає, що сприятливі події відбуватимуться частіше.Якщо ви відчуєте, що нічого не виходить або почнуться перешкоди у справах — краще змініть тактику.РакНе забувайте найближчого тижня про закон заміщення Всесвіту. Це означає, що процес кардинальних змін вже запущено, але швидкість і насиченість подій залежатиме від готовності Раків до змін.Намагайтеся звільнитися від усього зайвого, звільнити місце для чогось нового. І запам’ятайте, що саме ви керуватимете тим, що з вами зараз.РибиНічні світила допоможуть відкрити таємницю про майбутнє. У ці дні ви можете займатися духовними практиками, ворожіннями, розшифровувати свої сни.Поточні негаразди себе вичерпають, і Риби стануть сильнішими фізично та морально. Можна змінювати обстановку, вирушати в подорож, зайнятися покупками або витратити кошти на зміцнення здоров’я.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку накриє лавиною щастя.Також читайте, які квіти треба дарувати жінкам за знаком Зодіаку, і чому важливо не переплутати.