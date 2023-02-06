Російські солдати влаштували між собою стрілянину сьогодні вночі, 6 лютого, у лівобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.»Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знову. Лівобережжя, Морський бульвар у районі Ранкового ринку, війська РФ стріляли зі стрілецької зброї. Алкоголь у Маріуполі, як союзник опору», — йдеться у повідомленні радника мера міста.Нагадаємо, незважаючи на постійну небезпеку та жорсткі фільтраційні заходи, партизани у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують надавати українській стороні інформацію про позиції росіян у місті.Також відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі відновився рух ворожої військової техніки, що прямує у бік Мангуша та Бердянська.Крім того, повідомлялося, що окупанти ввозять війська до Маріуполя та на його околиці — зараз їх чисельність перевалила за 30 тисяч осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.