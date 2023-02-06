Кип’ятити нову зубну щітку нас навчали ще батьки. Але чи дійсно потрібно це робити?На це запитання у Instagram відповів стоматолог зі Львова Василь Щепаняк.Чи потрібно кип’ятити нову зубну щітку перед використанням?За словами лікаря, кип’ятити щітку абсолютно не потрібно, оскільки вона зроблена із синтетичних волокон і від дії високої температури вони псуються. Відповідно, щітка прослужить вам недовго.Як продезінфікувати зубну щітку?Натомість стоматолог порадив, як продезінфікувати щітку.»Якщо ви хочете зробити дезінфекцію, просто помийте щітку з милом, а потім промийте холодною водою», — повідомив медик.Він додав, що також щітку можна промити перекисом водню 3%, спиртом 70% або хлоргексидином.Після чищення зубів щітку потрібно зберігати без ковпачка.»У ковпачку вона не висихає, а в мокрому середовищі добре живуть і розмножуються бактерії», — резюмував лікар. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Спільнота українських лікарів (@sviy.doc)Читайте також, що категорично заборонено робити при зубному болю, щоб не підсилити його.Крім того, стоматолог назвала помилки, які роблять все під час чищення зубів.