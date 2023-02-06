6 лютого 2023 року за православним календарем вшановується пам’ять преподобної Ксенії Римлянки. В народі цей день називали Ксенія Полузимниця, Аксинья Напівхлібниця, і він завжди мав особливі традиції і заборони.Що можна і не можна робити, дні ангела і прикмети цього дня — дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.Найважливіші традиції 6 лютого, що можна робитиОскільки половина зими у цю дату вже пройшла, тому селяни починали перевіряти запаси хліба (зерна). Вважалося, що до нового урожаю повинно бути стільки ж хліба, скільки вже з’їли.Цікавим була традиція не вечеряти. Адже вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день, той незабаром помре. Тому на Ксенії старалися не вечеряти, або ж за стіл першими сідали люди похилого віку.Існувало ворожіння на хлібі, яке допомагало з’ясувати, чи буде підвищуватися ціна на нього. Люди брали печений хліб і зважували його ввечері на вагах, а вранці повторювали процедуру: вага хліба зменшилася — ціна впаде; підвищилася — хліб подорожчає; вага не змінилася — ціна залишиться такою ж.Звідси робили висновок, яким буде урожай зернових. Якщо ціни знижуються, то врожай буде хорошим, підвищуються — поганим, а сам хліб дорогим.Головні заборони на Ксенії6 лютого намагалися не зав’язувати вузли, тому що це могло спричинити біди і притягнути смерть.Крім того не варто робити такі речі: перестеляти ліжко; літнім людям не слід шити і в’язати; стригти нігті на ногах;Вважалося, що сни проти 6 лютого двозначні, вони можуть здійснитися, але навпаки. І про них не можна нікому розповідати, тому що інакше нічого не відбудеться.Важливі прикмети цього дняПогода 6 лютого вказує, якою буде весна: якщо немає вітру, то друга половина липня буде сухою і спекотною; заметіль — весна прийде пізно; якщо сонячний день — буде хороша весна;Якщо сьогодні в небі хмари високі і рідкі — скоро наступить відлигаДень ангела сьогодні відзначають:Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Обов’язково привітайте винуватців свята! Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним і католицьким календарями.Крім того читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.