Відправлення військ з Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Боррелля в інтерв’ю El Pais. Боррель зазначив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.»Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їх (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання», – розповів він. .Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виключив можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.Також він зазначив, що навчання українських військових для освоєння західних танків уже розпочалося у Польщі та Німеччині в рамках військової місії Євросоюзу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.