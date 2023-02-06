Російські війська вночі 6 лютого знову гатили по Нікопольському району. Постраждала Марганецька громада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.Зазначається, що окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів.Наразі обстеження територій продовжується, наслідки атаки уточнюються. Ніхто не постраждав. В інших районах області обстрілів не зафіксовано, повідомив Лукашук.Він також повідомив, що ліміти від Укренерго для Дніпропетровської області покривають близько 53% загальної потреби області. Графіки вимкнення світла діють.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові вночі 3 лютого з використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.