Президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.За словами трьох джерел, знайомих із плануванням президента США, графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім.Поки що невідомо, чи відвідає президент США інші країни під час візиту до Європи, чи обмежиться лише відвідуванням Польщі.Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.Також повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський може зустрітися з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Зустріч може пройти в Польщі.Пізніше керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу з візитом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.