Сьогодні, 7 лютого, в Україні очікується морозна погода. У частині областей можливий невеликий сніг та швкальний вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі, Вінницькій області, а також у Криму вдень пройде невеликий сніг. На решті території хмарно, але без істотних опадів.Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. На півдні та сході України можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів сьогодні вдень у середньому покажуть від нуля до -5 градусів, а вночі -4 -9 градусів.У Карпатах та на Закарпатті вдень очікується до -10 градусів, а вночі до -17. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно, можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.У столиці температура повітря вдень буде у межах від -1 до -3 градусів, а вночі опуститься до -8 градусів.Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.