Близько 20 бойовиків ІДІЛ втекли з в’язниці в місті Раджу на північному заході Сирії після землетрусу 6 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.За інформацією джерела, з будівлі втекло не менше 20 осіб, які причетні до «Ісламської держави».Загалом у в’язниці, яку контролюють протурецькі сили, утримуються близько 2 тисяч осіб, близько 1,3 тисячі з них підозрюються у причетності до діяльності «Ісламської держави».»Після землетрусу ув’язнені почали бунтувати та захопили частину в’язниці. У будівлі в’язниці тріснули стіни та двері», — заявив співробітник в’язниці Раджо, яка контролюється протурецькими угрупованнями.Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси . Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі. Також минулої доби серію землетрусів було зафіксовано на різних континентах: у США, в Океанії та ін.У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв’язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб. Пізніше кількість жертв землетрусу збільшилася до 4,3 тисячі осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.