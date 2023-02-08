Російські окупанти ввечері 7 лютого обстріляли ракетами Харків. У місті зафіксували декілька «прильотів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.»Під ударом опинився і наш Центральний парк», — зазначив мер, оприлюднивши фото наслідків атаки ворога. Нагадаємо, ввечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Київський районі міста.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.