В ніч на 8 лютого росіяни випустили близько 20 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.За його словами, з важкої артилерії загарбники накрили Червоногригорівську територіальну громаду.»Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, обстеження територій триває. Люди неушкоджені», — повідомив Лукашук.Нагадаємо, що 7 лютого росіяни теж обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії.Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустилипонад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.