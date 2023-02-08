Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїде до Мюнхена, де візьме участь у безпековій конференції. Візит відбудеться у період з 17 по 19 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Як зазначили у Білому домі, в своїй промові політикиня: відзначить мужність українського народу; підтвердить міжнародну підтримку України та зобов’язання Вашингтона щодо взаємної оборони в рамках НАТО; окреслить шляхи подальшої допомоги нашій державі.Окрім цього, Гарріс зустрінеться з іноземними лідерами та продовжить інтенсивну дипломатичну взаємодію із союзниками стосовно війни РФ проти України, а також щодо інших регіональних і глобальних питань.Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні, яку роз’язала Росія.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.