Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія проти України, та пандемія COVID-19 є головними причинами глобальної проблеми з інфляцією.Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час виступу перед обома палатами Конгресу 8 лютого.»Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги поставок, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України», — зазначив глава Білого дому.Водночас, за словами Байдена, Сполучені Штати докладають значних зусиль, щоб здолати цю проблему — і як перша економіка світу досягли кращих результатів, ніж інші країни.»Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі», — додав президент США.Нагадаємо, Державна служба статистики поінформувала, що інфляція в Україні сповільнилася наприкінці 2022 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.