8 лютого у православній церкві вшановується пам’ять Федора Студита.У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також когось привітати з іменинами.У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю у грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними та ходять землею. Також у цей день вшановується пам’ять преподобного Лукаша.Є думка, що цього дня покійні родичі відвідують будинок, де вони жили. Саме тому 8 лютого – чудовий день для походу до церкви, де можна помолитись за померлих близьких.Важливі прикмети цього дня Федір Студить землю студить; яким видався цей день, такою буде весна; якщо сухі горошини дзвінко катаються по страві – до морозів та неврожаю; якщо ж горох катається безшумно – до снігопаду та гарного року; тим, хто народився цього дня, потрібно було їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.Що не можна робити у цю дату Цього дня не можна грішити. Річ у тому, що погану справу сьогодні рахуватимуть за три. Вважається, що не треба давати обіцянку, яку ви не виконаєте Не рекомендується підмітання або миття підлоги, тому що можна «вимости» успіх і здоров’я.8 лютого іменини святкують Ксенофонт, Марія, Аркадій, Петро, Симеон, Іван та Давид. Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.