Французький президент Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Франції.»Шана Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість», — зазначив політик.До слова, орден Почесного легіону є найвищою нагородою Франції. Цю відзнаку може присудити лише президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув з візитом до Франції. Головне про поїздку українського лідера — читайте у нашому матеріалі за посиланням.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.